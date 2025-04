Morta a 17 anni col monopattino | Dian Princess ha cercato di salvarsi impossibile evitare l' impatto

Dian Princess Balog, una ragazza 17enne originaria della Filippine che si trovava sui binari con il suo monopattino alla stazione Greco-Pirelli di Milano. Milanotoday.it - Morta a 17 anni col monopattino: "Dian Princess ha cercato di salvarsi, impossibile evitare l'impatto" Leggi su Milanotoday.it Il guidatore ha tentato di frenare, ma purtroppo non è riuscito a fermare il treno che l'altra sera poco prima delle 22.30 ha travolto e uccisoBalog, una ragazza 17enne originaria della Filippine che si trovava sui binari con il suoalla stazione Greco-Pirelli di Milano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morta in palestra a 17 anni: schiacciata da un bilanciere di 270 chili - Yashtika Acharya, campionessa di sollevamento pesi, è morta durante un allenamento. Un errore di movimento o un attimo di distrazione ha fatto cadere un bilanciere da 270 chili. L’asta ha colpito il collo della ragazza, causandone la rottura.Leggi anche: “Quella è mia figlia”. Schianto tremendo, il papà di Erika passava in quel momento: devastante Gli altri presenti e il suo allenatore hanno assistito alla scena senza poter fare nulla per salvarla. 🔗thesocialpost.it

Aurora Bellini la studentessa morta sul traghetto, a 17 anni ha accusato un malore durante la gita: era di Grosseto. Ipotesi infarto - Si è sentita male in vacanza, ha accusato un malore ed è morta: la tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell'istituto superiore per geometri... 🔗ilmessaggero.it

Aurora Bellini la studentessa morta sul traghetto, a 17 anni ha accusato un malore durante la gita: era di Grosseto - Si è sentita male in vacanza, ha accusato un malore ed è morta: la tragedia in gita scolastica. Una ragazza di 17 anni, studentessa dell'istituto superiore per geometri... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta da un treno davanti ai genitori a Greco-Pirelli: è morta in ambulanza; Milano, attraversa i binari con il monopattino, muore a 17 anni; Morta a 17 anni col monopattino: Dian Princess ha cercato di salvarsi, impossibile evitare l'impatto; Entra in un’area cantiere e finisce sui binari col monopattino: travolta dal treno muore a 17 anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta da un treno davanti ai genitori a Greco-Pirelli: è morta in ambulanza - La giovane, di origini filippine, stava attraversando la ferrovia quando è sopraggiunto il convoglio che l’ha investita. È deceduta in ambulanza nel trasporto verso il pronto soccorso ... 🔗msn.com

Muore a 17 anni travolta dal treno: stava attraversando i binari col monopattino. La tragedia sotto gli occhi dei genitori - Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera, venerdì 25 aprile, dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di ... 🔗msn.com

Attraversa i binari con il monopattino, muore a 17 anni travolta dal convoglio - Una ragazza di 17 anni di origini filippine è morta ieri notte dopo essere stata travolta alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale Trenord '25081' proveniente da Chiasso e diretto a ... 🔗msn.com