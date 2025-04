Trump Zelensky eMacron Caccia all' intruso | il video di Osho sull' incontro a San Pietro

Osho graffia anche lo storico incontro nella basilica di San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Anzi, gli istanti che lo hanno preceduto. Nel filmato, che presto è stato lanciato in rete, si vede il presidente francese Emmanuel Macron che si avvicina al presidente degli Stati Uniti e al presidente dell'Ucraina. Poi, nel giro di un minuto, le sedie diventano due e l'inquilino della Casa Bianca sembra suggerire al capo dell'Eliseo di concedergli la possibilità di parlare in privato con il numero uno di Kiev. "Caccia all'intruso", si legge a corredo del video pubblicato sul profilo X di Osho.

