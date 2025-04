Da oggi fedeli in pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

fedeli si è radunata fin dalle prime ore del mattino davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, aperta ai pellegrini a partire dalle 7.00 di oggi, domenica 27 aprile.Dopo i solenni funerali di ieri in Piazza San Pietro, che hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 persone, i cattolici di tutto il mondo hanno ora la possibilità di visitare il luogo scelto da Bergoglio per la sua sepoltura.Nel pomeriggio, alle 16.00, è prevista una visita ufficiale dei cardinali, che attraverseranno la Porta Santa della Basilica per venerare la tomba del Pontefice. A seguire, alle 17.00, celebreranno i Vespri in memoria di Francesco.La tomba del PapaLa sepoltura, realizzata in marmo ligure, è situata in un loculo della navata laterale, tra la Cappella Paolina (dedicata alla Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza. Ilfogliettone.it - Da oggi, fedeli in pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore Leggi su Ilfogliettone.it Una folla disi è radunata fin dalle prime ore del mattino davantiBasilica diper rendere omaggiodi, aperta ai pellegrini a partire dalle 7.00 di, domenica 27 aprile.Dopo i solenni funerali di ieri in Piazza San Pietro, che hanno visto la partecipazione di oltre 400.000 persone, i cattolici di tutto il mondo hanno ora la possibilità di visitare il luogo scelto da Bergoglio per la sua sepoltura.Nel pomeriggio, alle 16.00, è prevista una visita ufficiale dei cardinali, che attraverseranno la Portadella Basilica per venerare ladel Pontefice. A seguire, alle 17.00, celebreranno i Vespri in memoria di.LadelLa sepoltura, realizzata in marmo ligure, è situata in un loculo della navata laterale, tra la Cappella Paolina (dedicataSalus Populi Romani) e la Cappella Sforza.

