Cos’è un divorzio silenzioso e quali sono i segnali che sta avvenendo nella tua famiglia secondo la terapeuta

divorzio silenzioso è una forma di allontanamento dal partner per il quale non si prova più alcuna attrazione mentale e fisica ma che si decide di non lasciare, spinti da preoccupazioni esterne, come il timore di fare del male ai figli o la paura di non farcela economicamente ad affrontare la vita da soli.

