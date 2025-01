Iltempo.it - “Il Pd di Schlein è fiacco e inadatto a guidare il centrosinistra”. Zanda spara a zero su Elly

Leggi su Iltempo.it

Luigi, cinque volte senatore, è stato Portavoce di Francesco Cossiga al Ministero dell'Interno durante gli anni di piombo, dal 1976 al 1978, e poi suo braccio destro alla Presidenza del Consiglio dei ministri con il primo ed il secondo governo Cossiga. È tra i co-fondatori del Partito Democratico.Ilcosa deve fare? «Il punto di partenza è che nel Pd il dibattito interno è. E anche nel fare l'opposizione al governo Meloni non indica mai come si affronterebbero i problemi se il Pd fosse al governo». Quindi Dario Franceschini ha fatto bene ad aprire il dibattito. «Non ha solo fatto bene, ha fatto benissimo. Il dibattito serve al Pd. Ma non è un problema di formule elettorali. I problemi sono politici e vanno chiariti alla base: fin quando Giuseppe Conte rimarrà ondivago, sarà impossibile realizzare il campo largo».