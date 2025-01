Inter-news.it - Hutter: «Delusi per i primi 16 minuti. Inter ha esperienza, noi siamo giovani!»

Leggi su Inter-news.it

Adolfha parlato in conferenza stampa nel post-partita di-Monaco, sfida vinta dai nerazzurri per 3-0. Queste le sue dichiarazioni riprese in sala stampa dal direttore responsabile di-News Davide Conzales.Come spiega questo primo quarto d’ora, come mai la squadra è sembrata spaesata?Per capire bene come rispondere a questa domanda bisogna analizzare isedici. Molti giocatori erano agitati di giocare in questo stadio. L’ha grandee grandissimi giocatori, avevo detto che sono tra i candidati a vincere la Champions League. Noi di contro abbiamo tanti giocatoricertamenteper isediciconcedendo un gol semplice e un rigore su Thuram. Non è stato molto semplice giocare qui.Inizio da incubo, poi ha sostituito Kamara pensando probabilmente alle prossime partite.