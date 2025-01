Oasport.it - Guignard-Fabbri: “Il libero un rischio, ma se lo avessero fatto altri…Corretto che tornino i russi per le Olimpiadi”

Leggi su Oasport.it

Sta per cominciare il Campionato Europeo di Charléne-Marco. I veterani del pattinaggio di figura italiano tra qualche ora scenderanno sul ghiaccio della Tondiraba Ice Hall di Tallinn per difendere il titolo continentale nella danza sul ghiaccio per il terzo anno consecutivo, ennesima medaglia da aggiungere ad un palmarès già ricchissimo.Gli allievi di Barbara Fussar Poli sono reduci da una prima parte di stagione assai particolare, contrassegnata da una prestazione negativa al Grand Prix de France, ma compensata da un bellissimo secondo posto ottenuto alle Finali Grand Prix di Grenoble. Gli azzurri sono tra l’altro al centro del dibattito per via della particolare scelta della danza libera, quest’anno incentrata sul fascinoso tema robot, programma che ha diviso gli appassionati, ma che certifica anche la forza di due pattinatori capaci di reinventarsi ogni anno, esplorando sempre nuove strade e cercando sempre nuove soluzioni, in barba a un certo chiacchiericcio che serpeggia tra gli addetti ai lavori.