Gravina | Inter e Milan parte civile? Corretto tutela dei propri interessi

Il presidente della Figcrisponde positivamente alla notizia sue la costituzionecontro i capi ultras.ESSI – È notizia di oggi che in merito all’inchiesta ultrassi costituirannocontro i capi ultras arrestati. Il presidente della Figc Gabriele, durante la conferenza stampa dopo il Consiglio Federale, ha risposto in questo modo: «Rientra nelle loro prerogative. È giusto che lo facciano. Evidentemente sono due società che si sentono danneggiate. Non si fa altro che parlare di questo tema legato alle infiltrazioni criminali o mafiose all’no delle curve. È giusto che le società che sono state direttamente chiamate in causa possano comunque rappresentare ladei loroessi. Intanto, c’è una valutazione dadella nostra Procura federale sulla documentazione che ha a disposizione e vedremo che cosa verrà fuori».