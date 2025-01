Superguidatv.it - Grande Fratello, Lorenzo contro Helena: “è una maledetta” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Alha attaccato duramentePrestes. Il ripescaggio della modella brasiliana non è stato gradito dal concorrente che a distanza di pochi giorni è già tornato ad attaccarla: “è una“.Saldi nuovo ai ferri corti al. Alfonso Signorini chiede ai concorrenti di andare in super led, ma prima ha qualcosa da dire a: “ho ascoltato cosa hai detto nella casa ‘se giovedì quella non esce cambierò strategia per buttarla fuori di casa, vedendoti come ti sei comportato nelle ultime ore mi fai pensare che hai messo in moto una nuova strategia“. Cosa è successo tra i due?Una porta sbattuta ha infastiditoche ha ripreso. In realtà il concorrente milanese racconta: “quando è tornata le ho offerto un panino con la nutella“, ma la modella brasiliana lo interrompe subito “i suoi gesti stuzzicano.