Giulia Gaudino dal digital alla tv con ‘Pianeta Giulia’ | Porto l’astrologia con leggerezza nelle vostre case

Leggi su Funweek.it

Arriva domenica 2 febbraio su Real Time alle ore 14 (e in streaming su Discovery+) il primo format televisivo di: Pianeta: Il programma perfetto. Content creator, imprenditrice e autrice – che ha fatto della sua passione peruna chiave di comunicazione con la sua fanbase –ci racconterà comepermei le vite delle persone e come i percorsi di queste si possano intrecciare sotto l’influenza delle stelle. «Per rimanere lucida, dato che sono molto emotiva, non ho fatto altro che dire Ok, facciamo la stessa cosa che faccio da 10 anni sui social. Senza pensare che non mi vedrò piccolina ma più grande. – ci dice subito– Sul mio profilo parlo a una community. Ora è un po’ più vasta, ma parlerò nello stesso modo e con l’approccio che ho sempre avuto.