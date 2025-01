Lanazione.it - “Eleonora Duse in scena: i tesori segreti della Divina esposti alla Pergola”

Firenze, 30 gennaio 2025 – Il centenariomorte didiventa occasione per scoprire aspetti ineditivita e del lavoro di una delle più grandi attrici italiane. A partire da domani pomeriggio alle 18, il Teatroinaugura la mostra “Partirò e porto le cose a casa” – Il Fondo didi proprietàfamiglia Gemmi, promossa dal Centro Studi del Teatro stesso. La mostra – curata da Gabriele Guagni e Francesca Simoncini – presenta per la prima volta al pubblico una serie di oggetti privati appartenuti ae gelosamente custoditi per oltre un secolo dfamiglia Gemmi, discendente di Luigi Gemmi, contabileBanca d’Italia che ebbe un rapporto di affari con laa partire dal 1911. Abiti di, fotografie, lettere, copioni, gioielli, un pianoforte, un letto e persino oggetti di uso quotidiano checonservava presso un piccolo teatro dismesso in via Ghibellina, da lei ribattezzato Teatro Brendel in onore di un personaggio ibseniano a cui era molto legata.