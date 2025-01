Tuttivip.it - “È un orrore, Helena va salvata”. Grande Fratello, la denuncia di Iago: “Cosa le sta succedendo, vergognatevi”

La tensione nella Casa delcontinua a salire, e nella puntata di ieri sera i concorrenti si sono riuniti per discutere diPrestes. Mentre la modella brasiliana riposava a letto, il resto del gruppo si è seduto intorno al tavolo, dando il via a una discussione accesa che ha spaccato la Casa in due fazioni contrapposte.Da un lato,Garcia, Stefania Orlando, Javier e Amanda Lecciso hanno difeso, schierandosi apertamente in sua difesa. Dall’altra parte, il resto dei gieffini ha espresso critiche e riserve sulla concorrente, alimentando una frattura sempre più evidente tra i gruppi.A un certo punto,Garcia ha perso la pazienza e ha accusato apertamente gli altri coinquilini di fare branco. L’attore spagnolo non si è limitato a un’accusa generica, ma ha argomentato in modo preciso e diretto, sottolineando la piega negativa che il gioco sta prendendo negli ultimi giorni.