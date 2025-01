Juventusnews24.com - Di Biase Juve, il talento della Primavera verso il prestito alla Pergolettese: tutti i dettagli del possibile affare

di Nicolò CorradinoDi, ililin Serie C: a che punto è la trattativa con laLalavora in uscita: tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino inc’è Gianmarco Di. Secondo quanto appreso dantusnews24.com, ilclasse 2005 potrebbe presto vestire la maglia.Le parti stanno trattando per delineare ancora qualcheo in attesafirma. Di, che è uno dei punti di riferimento di questa prima parte di stagione dei bianconeri di Magnananelli con 9 reti e 5 assist, potrebbe concludere la stagione con la squadra che milita in Serie C nel girone A e che, attualmente, ricopre la 14esima posizione in classifica.Leggi suntusnews24.com