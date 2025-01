Iltempo.it - DeepSeek, l'AI cinese che divide il web e non solo

L'intelligenza artificialeconquista il mondo e scatena il panico tra le big tech occidentali. Mentre milioni di utenti celebranoper le sue prestazioni avanzate e il suo costo zero, la piattaforma finisce nel mirino per le sue censure e gli effetti sul mercato finanziario. Secondo una ricerca esclusiva di Socialcom, condotta con Socialdata per Agorà su Rai 3, in appena una settimanaha generato 4 milioni di post e 30 milioni di reazioni online,ndo il web tra sostenitori entusiasti e critici preoccupati. L'ascesa diè stata fulminea: lodato per la sua potenza e accessibilità gratuita, ha scalato le classifiche dell'App Store, mentre gli utenti lo usavano come arma per attaccare Trump e il suo fondo da 500 miliardi di dollari per l'AI americana. Ma il quadro è cambiato rapidamente.