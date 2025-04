Ucraina apre al compromesso Trump accelera Accordo vicino tra Russia e Ucraina

Ucraina ha risposto alla proposta della Casa Bianca per la fine del conflitto elaborando una controfferta che, pur introducendo elementi difficili da accettare per Mosca, segna un cambiamento importante nella strategia diplomatica di Kiev.Nel documento ottenuto dal New York Times, l’Ucraina non solo rifiuta limitazioni sul proprio esercito, ma chiede la presenza di un “contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti e l’uso dei beni russi congelati per la ricostruzione. Tre condizioni che potrebbero sembrare provocatorie agli occhi del Cremlino, ma che vanno lette nel quadro più ampio della proposta.Nessuna menzione a Nato e territori: segnali di svoltaElementi simbolici forti come la riconquista totale dei territori occupati e l’ingresso immediato dell’Ucraina nella Nato non vengono citati nella controfferta. Thesocialpost.it - Ucraina apre al compromesso, Trump accelera: “Accordo vicino tra Russia e Ucraina” Leggi su Thesocialpost.it La leadershipha risposto alla proposta della Casa Bianca per la fine del conflitto elaborando una controfferta che, pur introducendo elementi difficili da accettare per Mosca, segna un cambiamento importante nella strategia diplomatica di Kiev.Nel documento ottenuto dal New York Times, l’non solo rifiuta limitazioni sul proprio esercito, ma chiede la presenza di un “contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti e l’uso dei beni russi congelati per la ricostruzione. Tre condizioni che potrebbero sembrare provocatorie agli occhi del Cremlino, ma che vanno lette nel quadro più ampio della proposta.Nessuna menzione a Nato e territori: segnali di svoltaElementi simbolici forti come la riconquista totale dei territori occupati e l’ingresso immediato dell’nella Nato non vengono citati nella controfferta.

Ne parlano su altre fonti

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Guerra in Ucraina, Emergency apre tre cliniche nel Donbass ma la situazione è sempre più drammatica: “Mancano medici e ospedali” - Una delle zone più colpite dalla guerra tra Russia e Ucraina. Il Donbass, e in particolare l’Oblast di Donetsk, conta decine di migliaia di morti a partire dal 2014. Da ben prima, quindi, che Putin lanciasse quella che in Russia viene definita “operazione militare speciale”. È qui che Emergency ha riabilitato e inaugurato tre nuove cliniche di salute primaria. In tutto, sono ora tredici le strutture sanitaria che l’ong fondata da Gino Strada ha letteralmente rimesso in piedi sul territorio ucraino nel corso dell’ultimo anno. 🔗notizie.com

Il gas apre sotto i 50 euro con ipotesi di pace in Ucraina - Avvio in calo per il prezzo del gas che scende sotto i 50 euro. Gli operatori guardano positivamente alle trattative di pace tra Ucraina e Russia. Sotto i riflettori anche le mosse dell'Ue sugli stoccaggi e sul tetto al prezzo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,8% a 49,90 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

Trump: Ora Mosca e Kiev si incontrino per concludere accordo | La Crimea alla Russia e Zelensky firmi subito l'intesa sulle terre rare; New York Times, da Ucraina, non potendo accettare il piano di smembramento della nazione in testa al criminale di guerra russo e al pregiudicato americano, controproposta di compromesso per pace. Trump, fermate spargimento sangue. –; Trump: Accordo tra Mosca e Kiev vicino, fermate spargimento di sangue; Il G7 media con Trump su Kiev. E Meloni apre al compromesso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucraina apre al compromesso, Trump accelera: “Accordo vicino tra Russia e Ucraina” - La leadership ucraina ha risposto alla proposta della Casa Bianca per la fine del conflitto elaborando una controfferta che, pur introducendo elementi ... 🔗thesocialpost.it

Ucraina elabora controfferta alla proposta della Casa Bianca per porre fine alla guerra - La leadership ucraina propone un piano che contraddice Trump ma apre a compromessi su questioni irrisolvibili. 🔗quotidiano.net

SPY UCRAINA/ “Crimea e Trump-Zelensky, ci sono manovre (inglesi) per far saltare ogni trattativa” - Trump riconosce la Crimea alla Russia ma l’Ucraina non vuole. Gli USA vogliono scalzare Zelensky, che pensa di continuare la guerra con l’aiuto europeo ... 🔗ilsussidiario.net