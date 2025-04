Corriere dello Sport Conte Champions d’Italia

Corriere dello Sport: “Conte, Champions d’Italia”">Il Napoli è ormai a un soffio dal grande ritorno in Champions League. Come scrive Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, gli azzurri di Antonio Conte stanno vivendo un finale di stagione entusiasmante, nel quale convivono la concreta possibilità del traguardo europeo e l’ambizione, sempre più realistica, di lottare fino all’ultimo per lo scudetto.Attualmente primi in classifica con 71 punti insieme all’Inter, i partenopei vantano un margine di 12 lunghezze su Lazio e Juventus. Un successo contro il Torino al “Maradona” – in programma domenica sera – e una mancata vittoria di Lazio o Bologna (entrambe impegnate lunedì) renderebbero aritmetica la qualificazione alla prossima Champions, con ben quattro giornate d’anticipo. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte, Champions d’Italia” Leggi su Napolipiu.com : “”">Il Napoli è ormai a un soffio dal grande ritorno inLeague. Come scrive Fabio Mandarini sulle pagine del, gli azzurri di Antoniostanno vivendo un finale di stagione entusiasmante, nel quale convivono la concreta possibilità del traguardo europeo e l’ambizione, sempre più realistica, di lottare fino all’ultimo per lo scudetto.Attualmente primi in classifica con 71 punti insieme all’Inter, i partenopei vantano un margine di 12 lunghezze su Lazio e Juventus. Un successo contro il Torino al “Maradona” – in programma domenica sera – e una mancata vittoria di Lazio o Bologna (entrambe impegnate lunedì) renderebbero aritmetica la qualificazione alla prossima, con ben quattro giornate d’anticipo.

