Il corteo contro guerre e fascismo La democrazia è sotto attacco Scendere in piazza è un dovere

"Noi la giornata del 25 aprile l'associamo ad una festa, ma 80 anni fa i cecchini fascisti proprio da questa piazza sparavano ancora sulla folla. Tanti sono caduti ad un passo dalla libertà". Le parole del sindaco Marco Massari aprono, in piazza della Vittoria, le celebrazioni del 25 aprile, dopo la messa celebrata nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti, il corteo lungo la Via Emilia e la deposizione delle Corone ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti di tutte le guerre. Una festa voluta "sobria" dal Governo ma che nella nostra città non si è discostata molto dalle solite celebrazioni. La Liberazione compie 80 anni di vita e di speranze, da quello storico e indimenticabile 24 aprile 1945, anni non semplici e scontati, vuoi per il periodo storico attuale, vuoi per le guerre ancora in corso e per la democrazia continuamente sotto attacco.

