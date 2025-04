Sosta selvaggia nell’indifferenza dei vigili

Sosta selvaggia: "Una scena indecorosa e incivile che si ripete tutte le volte che c’è la partita di calcio del Cesena. La foto riprende la rotonda S.Pietro, angolo viale Marconi via Del Mare e via Costa. Con la conseguenza che le auto lasciano l’aiuola spartitraffico deturpata e piena di solchi. Il tutto tra l’indifferenza generale, compresa quella dei vigili urbani, presenti con due pattuglie. E pensare che il Comune potrebbe risolvere il problema facilmente ed in maniera economica, installando alcuni dissuasori metallici pubblicitari a costo zero". Ilrestodelcarlino.it - "Sosta selvaggia nell’indifferenza dei vigili" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un cittadino residente nella zona stadio segnala il problema della: "Una scena indecorosa e incivile che si ripete tutte le volte che c’è la partita di calcio del Cesena. La foto riprende la rotonda S.Pietro, angolo viale Marconi via Del Mare e via Costa. Con la conseguenza che le auto lasciano l’aiuola spartitraffico deturpata e piena di solchi. Il tutto tra l’indifferenza generale, compresa quella deiurbani, presenti con due pattuglie. E pensare che il Comune potrebbe risolvere il problema facilmente ed in maniera economica, installando alcuni dissuasori metallici pubblicitari a costo zero".

Approfondimenti da altre fonti

Sosta selvaggia a Porta Sole, sacchi tagliati e catene spezzate nell'area del cantiere - Sacchi di sabbia tagliati, catene spezzate e auto in sosta vietata negli stalli riservati al cantiere, con tanto di cartelli che riportano sia l’ordinanza che dispone il divieto di sosta, sia il divieto stesso (anche i cartelli sono stati vandalizzati più volte). Accade in piazza Michelotti, a... 🔗perugiatoday.it

Rubano nell’auto in sosta. Arrestati dopo la fuga: già liberi - Dopo aver rotto i finestrini di un’auto in sosta in via Gobetti, avevano rubato un tablet e delle auricolari. La fuga in bici dei due ladruncoli, però, è durata poco, subito rintracciati e arrestati dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Nei guai sono finiti un diciannovenne tunisino e un ventisettenne marocchino, entrambi irregolari e senza fissa dimora. A dare l’allarme al 112 è stato, l’altro pomeriggio, un automobilista di passaggio che li ha visti danneggiare il vetro di una vettura in sosta e poi allontanarsi in bicicletta. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Sosta selvaggia all'uscita dei bimbi dalle scuole, non ci sono controlli": la denuncia di un lettore - Ogni giorno in via Raffaele Guariglia, alle spalle del Liceo "Alfano I" e dell’Istituto comprensivo “Quasimodo”, si forma una lunga fila di auto di genitori che attendono uscire i loro figli uscire dalle scuole. La segnalazione Soltanto che – ci segnala un automobilista – “occupano... 🔗salernotoday.it

Sosta selvaggia nell’indifferenza dei vigili. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Sosta selvaggia nell’indifferenza dei vigili" - Un cittadino residente nella zona stadio segnala il problema della sosta selvaggia: "Una scena indecorosa e incivile che si ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Auto in divieto di sosta: l'appello della studentessa ai vigili: «Abbiate pietà, ho un esame. So che non si può» - Nelle grandi città è un grosso problema che sembra non trovare soluzione. Il posto auto è un pensiero fisso per molti automobilisti. A Milano, così come a Napoli ... 🔗msn.com

Caluso nel caos: cittadini indisciplinati, la sosta selvaggia regna sovrana. Ma i vigili che fine hanno fatto? - A Caluso, la battaglia contro la sosta selvaggia sembra essere ormai persa ... È uno scenario che si ripete giorno dopo giorno, con l’impressione che chi dovrebbe vigilare non riesca – o non voglia – ... 🔗giornalelavoce.it