25 aprile di pace e libertà Bandiere palestinesi e ucraine insieme a tricolore e arcobaleno

aprile continua a far discutere e ad alimentare polemiche. Le indicazioni del Governo legate al rispetto per la morte di Papa Francesco ieri mattina a Cesena hanno trovato centinaia di persone pronte a celebrare con orgoglio la ricorrenza laica più importante del nostro Paese, al ritmo delle note della banda, che erano quelle di 'Bella Ciao' e non di una festa in discoteca. Dunque sulla sobrietà, non c'è stata questione.Il corteo è partito poco dopo le 11 dalla Barriera, col sindaco Lattuca che ha reso omaggio ai caduti della Resistenza a fianco del consigliere provinciale di Fratelli d'Italia Enrico Castagnoli e all'ex parlamentare Giorgio La Malfa. Hanno partecipato tutte le forze politiche della città. C'era il vessillo dalle pace e c'era quello dell'Ucraina, orgogliosamente mostrato dai liberaldemocratici Luigi Di Placido e Stefano Angeli.

