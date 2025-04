Le celebrazioni I giovani raccolgano l’importante eredità siamo liberi da 80 anni

Ilrestodelcarlino.it - Le celebrazioni: "I giovani raccolgano l’importante eredità: siamo liberi da 80 anni" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il maltempo non ha spento la voglia degli ascolani di celebrare la ricorrenza del 25 Aprile. Una giornata scandita dagli scrosci di pioggia che hanno condizionato (ma non del tutto sconfitta) la voglia di fare festa al pianoro dove in tanti hanno piazzato le tende già da giovedì sera e acceso i barbecue per la tradizionale grigliata. Ma è stata soprattutto l’occasione per rendere onore ai caduti della guerra e ciò è avvenuto in due distinti momenti istituzionali, a testimonianza del valore della memoria e della Resistenza. Le commemorazioni hanno avuto inizio nel centro storico, con la deposizione delle corone d’alloro presso il monumento ai caduti in piazza Roma e davanti alla sede della Prefettura. Successivamente, la cerimonia si è spostata a Colle San Marco, dove, dopo l’omaggio al cippo, si sono tenuti gli onori ai caduti presso il Sacrario dedicato alla Resistenza.

