L’ultimo saluto a Bergoglio Le sirene dei pescherecci suonano per Francesco

Avrebbero voluto essere a Roma per i funerali di Papa Francesco, ma le condizioni critiche della viabilità attorno alla Capitale, con una giornata da bollino assolutamente più che rosso, hanno reso impossibile la partenza. La delegazione dei marittimi sambenedettesi, pronta a raggiungere la Città del Vaticano, non potrà esserci fisicamente. Ma il loro saluto ci sarà, forte e chiaro: le sirene dei pescherecci suoneranno alle 9:45 in punto, nel porto di San Benedetto del Tronto. Un gesto che unisce simbolicamente il mare al Vaticano, nel giorno dell'addio a un Papa che ha sempre mostrato attenzione e affetto per il mondo della pesca.L'iniziativa è parte di un omaggio nazionale promosso da Federpesca, Alleanza delle Cooperative Italiane, Coldiretti Pesca, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Pesca, che vedrà tutti i porti italiani risuonare insieme, da nord a sud.

