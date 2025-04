Chiara e Simone uccisi dal vicino la madre di lei Quell’uomo era ossessionato cosa faceva

Chiara, la sua unica figlia, e di Simone, il fidanzato, uccisi brutalmente da Andrea Longo, un uomo con precedenti e problemi psichici che da tempo tormentava la giovane.Chiara e Simone, «due ragazzi bellissimi», avevano grandi progetti per il futuro. Si erano conosciuti un anno fa al lavoro, in una ditta di Beinasco, dove anche Teresa era impiegata. «Simone era un ragazzo speciale», racconta la madre. «Mai un litigio tra loro». Una delle immagini più dolci della coppia è una foto scattata durante una vacanza a Ibiza, il primo viaggio insieme.Il loro futuro sembrava già scritto: «Il 20 maggio si sarebbero trasferiti a Rivalta», svela Teresa. «Poi volevano sposarsi e Chiara desiderava tanto avere dei figli». Thesocialpost.it - Chiara e Simone uccisi dal vicino, la madre di lei: “Quell’uomo era ossessionato, cosa faceva” Leggi su Thesocialpost.it «Mia figlia era bellissima. E uno sconosciuto me l’ha portata via». Con la voce rotta dall’emozione, Teresa Demartino racconta la storia di, la sua unica figlia, e di, il fidanzato,brutalmente da Andrea Longo, un uomo con precedenti e problemi psichici che da tempo tormentava la giovane., «due ragazzi bellissimi», avevano grandi progetti per il futuro. Si erano conosciuti un anno fa al lavoro, in una ditta di Beinasco, dove anche Teresa era impiegata. «era un ragazzo speciale», racconta la. «Mai un litigio tra loro». Una delle immagini più dolci della coppia è una foto scattata durante una vacanza a Ibiza, il primo viaggio insieme.Il loro futuro sembrava già scritto: «Il 20 maggio si sarebbero trasferiti a Rivalta», svela Teresa. «Poi volevano sposarsi edesiderava tanto avere dei figli».

