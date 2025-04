Oggi i funerali di Papa Francesco – LA DIRETTA

Papa Francesco. Sin dalle 4.30 i fedeli hanno iniziato ad arrivare verso Piazza San Pietro. Si registrano lunghe code di fedeli su via della Conciliazione. Le esequie del Pontefice avranno inizio alle ore 10 e saranno officiate dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Migliaia di fedeli sono già riusciti a raggiungere Piazza San Pietro, code si registrano anche sotto al colonnato dal lato dell’ex Sant’Uffizio. Tutti sono accorsi per le esequie che si tengono Oggi.Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo.Ieri il rito privato di chiusura della bara di Papa FrancescoIeri sera alle 20, presso l’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, come annunciato, si è svolto il rito della Chiusura della bara del Romano Pontefice. Lapresse.it - Oggi i funerali di Papa Francesco – LA DIRETTA Leggi su Lapresse.it IN AGGIORNAMENTO – Inizia il giorno dell’ultimo saluto a. Sin dalle 4.30 i fedeli hanno iniziato ad arrivare verso Piazza San Pietro. Si registrano lunghe code di fedeli su via della Conciliazione. Le esequie del Pontefice avranno inizio alle ore 10 e saranno officiate dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Migliaia di fedeli sono già riusciti a raggiungere Piazza San Pietro, code si registrano anche sotto al colonnato dal lato dell’ex Sant’Uffizio. Tutti sono accorsi per le esequie che si tengono.Roma resta blindata in vista dell’arrivo di capi di Stato e di governo da tutto il mondo.Ieri il rito privato di chiusura della bara diIeri sera alle 20, presso l’Altare della Confessione nella Basilica di San Pietro, come annunciato, si è svolto il rito della Chiusura della bara del Romano Pontefice.

Se ne parla anche su altri siti

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco: da oggi l’esposizione in San Pietro, sabato funerali. Cinque giorni di lutto nazionale Dalle 11 l'omaggio al pontefice morto lunedì - Di seguito la comunicazione: Info utili per funerale Papa Francesco SARÀ POSSIBILE RENDERE OMAGGIO AL SANTO PADRE FRANCESCO -MERCOLEDÌ 23 APRILE: ingresso dalle ore 11:00 alle ore 24:00 -GIOVEDÌ 24 APRILE: ingresso dalle ore 07:00 alle ore 24:00 -VENERDÌ 25 APRILE: ingresso dalle ore 07:00 alle ore 19:00 N.B: si consiglia di portare acqua da bere, munitevi di un cappello in testa durante le lunghe file di attese, e portatevi qualcosa da mangiare man mano che vi avvicinate verso la basilica. 🔗noinotizie.it

Papa Francesco, da oggi salma a San Pietro: l’omaggio dei fedeli. Sabato i funerali, attese 200mila persone - (Adnkronos) – Da oggi, mercoledì 23 aprile, fino a venerdì 25 la salma di Papa Francesco sarà esposta a San Pietro per l'ultimo saluto. Alle 9 di oggi la bara sarà traslata dalla cappella di Casa Santa Marta alla basilica di San Pietro e dalle 11 fino a mezzanotte sarà possibile rendere omaggio al Pontefice. […] L'articolo Papa Francesco, da oggi salma a San Pietro: l’omaggio dei fedeli. Sabato i funerali, attese 200mila persone proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Diretta funerali Papa Francesco oggi 26 aprile le news; La bara di papa Francesco è stata chiusa; Papa Francesco: 250mila persone hanno reso omaggio al Pontefice | Chiusa la bara, il rogito: Testimonianza mirabile di umanità; Funerali Papa Francesco, cosa succederà oggi: le esequie, il corteo, la tomba. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oggi i funerali di Papa Francesco, ieri l'ultimo giorno di visite al corpo - I funerali di Papa Francesco si terranno sabato alle 10 con la messa esequiale, che darà inizio al primo giorno dei Novendiali, celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re ... 🔗msn.com

I funerali di Papa Francesco oggi nella Basilica di San Pietro: a che ora e dove vederli in diretta tv - I funerali di Papa Francesco in diretta dalle 10 dalla Basilica di San Pietro a Roma: per l'ultimo saluto a Bergoglio presenti i capi di Stato, i reali ... 🔗fanpage.it

Funerali Papa Francesco, palinsesti stravolti: dove seguirli e come cambia la programmazione in tv - Oggi alle 10, in diretta da San Pietro, si terranno le esequie del Santo Padre: ecco su quali reti vederle e come cambiano i palinsesti Tv. 🔗libero.it