La sicurezza ai funerali del Papa i radar e seimila agenti a vigilare sul corteo

Repubblica.it - La sicurezza ai funerali del Papa: i radar e seimila agenti a vigilare sul corteo Leggi su Repubblica.it Il dispositivo è già stato collaudato ieri con l’arrivo dei primi leader. Al lavoro artificieri, cani anti-bomba e un team antiterrorismo

Ne parlano su altre fonti

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Orari dei mezzi a Roma per i funerali di Papa Francesco: strade chiuse, bus deviati e sicurezza il 26 aprile - Sabato 26 aprile sono in programma i funerali di Papa Francesco alla basilica di San Pietro, il corteo funebre e la sepoltura a Santa Maria Maggiore. Ecco tutte le informazioni su strade chiuse e divieti di sosta, orari e potenziamento dei mezzi pubblici e zone rosse.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Funerali Papa Francesco, il piano di sicurezza a Roma: no fly zone e bonifiche - Non appena è arrivata la notizia della morte di Papa Francesco è scattato il piano sicurezza a Roma: potenziamento dei contingenti delle forze dell'ordine nell'area attorno a San Pietro, no fly zone già operativa, percorsi dedicati ai fedeli per evitare la calca, riunioni in prefettura e attivazione del Centro per la gestione eventi nella sala operativa della Questura sono le misure principali. I funerali si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro. 🔗tg24.sky.it

La sicurezza ai funerali del Papa: i radar e seimila agenti a vigilare sul corteo; Funerali Papa Francesco, l'esperto di sicurezza: Radar contro i droni; Funerali blindati per il Papa con radar e bazooka anti-drone, e cacciatorpediniere; Papa Francesco, l'Air Force One, i protocolli di sicurezza aerea, i caccia Nato: le 24 ore in cui il mondo vola a Roma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali Papa Francesco, l'esperto di sicurezza: "Radar contro i droni" - Simone Lo Russo, CEO di Impianti Spa, azienda italiana nel settore delle tecnologie per il monitoraggio del volo a bassa quota, ha sottolineato l’importanza di un approccio preventivo e non solo ... 🔗tg24.sky.it

La sicurezza ai funerali del Papa: i radar e seimila agenti a vigilare sul corteo - Il dispositivo è già stato collaudato ieri con l’arrivo dei primi leader. Al lavoro artificieri, cani anti-bomba e un team ... 🔗repubblica.it

Funerali blindati per il Papa con radar e bazooka anti-drone, e cacciatorpediniere - Anche la Difesa contribuirà al piano sicurezza con l’impiego di sistemi anti-drone, caccia Eurofighter pronti ad entrare in azione e un cacciatorpediniere al largo di Fiumicino ... 🔗msn.com