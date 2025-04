Cultweb.it - Chi sarà presente ai funerali di Papa Francesco?

Oggi, dalle ore 10.00, si terranno a piazza San Pietro idi. Saranno decine i capi di stato che arriveranno a Roma per la celebrazione. Uno dei primi ad annunciare la sua presenza è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cheaccompagnato dalla moglie Melania. Cianche Joe Biden, ex capo della Casa Bianco, anche se non farà parte della delegazione ufficiale americana.Non ciVladimir Putin, che se dovesse lasciare la Russia sarebbe arrestato per ordine della Corte penale internazionale. A rappresentare la Russia aidel Santo Padrela ministra della Cultura Olga Lyubimova. Ci, invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Cina, che ha aspettato a lungo per esprimere un messaggio formale di cordoglio, non manderà alcun rappresentante.