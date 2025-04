La comunità argentina Era uno di noi

comunità degli argentini a Castel di Lama, che è vissuta prima di arrivare in Italia a Buenos Aires, una grande metropoli sudamericana e la seconda città più popolosa dell’emisfero australe. "Una città dove ci si può perdere facilmente, ma guidata da un importante pastore, come l’arcivescovo Bergoglio". La comunità ha incontrato a Roma il Papa, ci sono in casa le foto dei piccoli, Alessio e Lautaro Perez immortalati da una foto che li ritrae mentre il Papa li carezza. "La sua scomparsa – ci dice Claudia –, lascia un vuoto misto a un profondo dolore. Era il nostro Papa, un riferimento spirituale, un uomo che ha saputo leggere i tempi e che ha osato cambiarli. Ilrestodelcarlino.it - La comunità argentina: "Era uno di noi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Siamo profondamente commossi per la morte del Papa venuto da lontano, dalla nostra terra, dalla fine del Mondo". A riavvolgere il nastro del ricordo è Claudia Coccia, delladegli argentini a Castel di Lama, che è vissuta prima di arrivare in Italia a Buenos Aires, una grande metropoli sudamericana e la seconda città più popolosa dell’emisfero australe. "Una città dove ci si può perdere facilmente, ma guidata da un importante pastore, come l’arcivescovo Bergoglio". Laha incontrato a Roma il Papa, ci sono in casa le foto dei piccoli, Alessio e Lautaro Perez immortalati da una foto che li ritrae mentre il Papa li carezza. "La sua scomparsa – ci dice Claudia –, lascia un vuoto misto a un profondo dolore. Era il nostro Papa, un riferimento spirituale, un uomo che ha saputo leggere i tempi e che ha osato cambiarli.

Approfondimenti da altre fonti

