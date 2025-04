Thesocialpost.it - Virginia Giuffré, simbolo della lotta contro Epstein è morta

La 41enne americana,internazionale nella battaglialo sfruttamento sessuale, si è tolta la vita nella sua fattoria australiana. I parenti la ricordano per il suo “incredibile coraggio” e “spirito amorevole”, qualità che l’hanno resa una figura di riferimento per molte altre vittime. Il suo avvocato, Sigrid McCawley, ha espresso profondo dolore per la perdita, definendo“una cara amica” e “una paladina delle vittime”, sottolineando come il suo esempio l’abbia ispirata a proseguire nellagli abusi.Il ruolo diGiuffre, la donna che aveva denunciato Jeffreye il principe Andrea per abusi sessuali, si è suicidata nella sua casa in Australia. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che ha sottolineato come “il peso degli abusi e del traffico sessuale subiti fin dalla giovane età fosse diventato insopportabile”.