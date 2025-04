Portogallo Cascais Iber Cup uno degli arbitri è del salernitano

degli arbitri della Portogallo Cascais Iber Cup. La manifestazione internazionale, nota anche come Erasmus Arbitrale, si è svolta nella nazione lusitana durante la settimana di Pasqua e ha visto la partecipazione di un cittadino di. Salernotoday.it - Portogallo Cascais Iber Cup: uno degli arbitri è del salernitano Leggi su Salernotoday.it È della Sezione di Nocera Inferiore ma vive a Roccapiemonte, unodellaCup. La manifestazione internazionale, nota anche come Erasmus Arbitrale, si è svolta nella nazione lusitana durante la settimana di Pasqua e ha visto la partecipazione di un cittadino di.

Danimarca-Portogallo: dove vederla, orario e probabili formazioni - Al Parken andrà in scena la sfida tra Danimarca-Portogallo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Parken di Copenaghen si giocherà la sfida di Nations League tra Danimarca-Portogallo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, […] 🔗calcionews24.com

Portogallo,sciolto Parlamento:voto 18/5 - 21.56 Il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sciolto il Parlamento e ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 18 maggio. Saranno le terze elezioni anticipate in 3 anni. "Non si può diffidare dal punto di vista etico di un primo ministro", ha detto nel suo discorso alla nazione. "I partiti si sono manifestati unanimemente a favore delle elezioni anticipate", ha sottolineato. 🔗servizitelevideo.rai.it

