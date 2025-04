Auto scoperta e mini corteo Roma al centro del mondo per ultimo viaggio del Papa

Ilgiornale.it - Auto scoperta e mini corteo. Roma al centro del mondo per l'ultimo viaggio del Papa Leggi su Ilgiornale.it Processione di mezz'ora, la bara visibile. Presenti capi di Stato, detenuti e Ong. Capitale blindata

Se ne parla anche su altri siti

Montefusco, alla scoperta del borgo a bordo di Mini classiche ed auto storiche - Si scaldano i motori per un nuovo evento organizzato dal Ministi Partenopei group che insieme al Club gemellato Ruote Bianche, domenica 13 aprile percorreranno le verdi colline irpine fino ad approdare nella suggestiva città di Montefusco, borgo di grande interesse storico e paesaggistico, nonché... 🔗avellinotoday.it

Malore in auto con la mamma, poi la scoperta della malattia: Carlo è morto a 16 mesi - Un altro lutto colpisce il cuore della comunità di Clusone (Bg). Dopo la drammatica morte di Fausto Olini, il commercialista ritrovato carbonizzato nella sua auto lungo via Brescia, la strada che conduce al Lago d'Iseo, il paese è stato scosso da un'altra terribile tragedia: nella serata di... 🔗bresciatoday.it

Incidente mortale in galleria, lo schianto tra le auto è terribile. Poi la scoperta choc su uno degli automobilisti - Uno scioccante incidente stradale ha strappato alla vita Marco, un uomo di 39 anni che era diventato papà per la terza volta da pochi mesi. Lo schianto fatale è avvenuto all’interno di una galleria, mentre lui era alla guida della sua automobile, una Renault Clio. A impattarsi con lui frontalmente è stata una Lancia Ypsilon, condotta da un ragazzo di 27 anni ora finito nei guai. Marco era in auto assieme alla sua compagna, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale. 🔗caffeinamagazine.it

Auto scoperta e mini corteo. Roma al centro del mondo per l'ultimo viaggio del Papa; Cuba, il viaggio delle ceneri di Fidel in un'isola bella e sciupata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto scoperta e mini corteo. Roma al centro del mondo per l'ultimo viaggio del Papa - Alla fine il Papa del popolo non avrà un funerale di strada. O meglio, l'ultima versione delle esequie prevede, al termine della cerimonia funebre sul sagrato di San Pietro, una processione accelerata ... 🔗msn.com