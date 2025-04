Meloni e il fascismo Lezione alla sinistra

25 aprile, la lezione di Meloni alla sinistra: "Oggi onoriamo la democrazia negata dal fascismo" - "Oggi l’Italia celebra l’ottantesimo Anniversario della Liberazione. In questa giornata, la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗liberoquotidiano.it

Speranza: “Meloni contro manifesto di Ventotene è apologia del fascismo” - Criticare la dittatura del partito rivoluzionario e l’abolizione della proprietà privata è un comportamento “fascista” Almeno questo è il pensiero elaborato da Roberto Speranza – ma non solo – dopo che Giorgia Meloni ha sviscerato alla Camera il manifesto di Ventotene dalla sinistra portato in pompa magna in piazza del Popolo nel corso della manifestazione... 🔗imolaoggi.it

"Fascismo? No, ecco qual è il problema della Meloni": Montanari fuori controllo in tv | Video - "Nelle chat la cosa interessante è che non dice mai: 'io non voglio governare il Paese per gente che canta Claretta e Ben'. Dice: 'non mettetela sotto quando fate le conferenze stampa'": Tomaso Montanari lo ha detto in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 parlando dei messaggi privati tra esponenti di Fratelli d'Italia carpiti e riportati in un libro di un giornalista del Fatto Quotidiano, con particolare riferimento alla leader del partito nonché presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗liberoquotidiano.it

Meloni esalta i valori "negati dal fascismo". Alla sinistra non basta

Bertinotti: “Meloni ineccepibile sul fascismo. Così la destra ritorna a Fiuggi” - L'ex presidente della Camera e leader di Rifondazione comunista: "Dalla premier un passaggio politico significativo. Ma per una svolta culturale vera c'è bisogno di un processo complesso. Fratelli d'I ... 🔗ilfoglio.it

25 aprile, Meloni celebra la Liberazione: «Il fascismo negò i valori democratici» - ROMA Praticamente nessuno, o quasi, stavolta sta rimproverando a Giorgia Meloni di non aver usato – nel suo messaggio per l’anniversario della Liberazione, il 25 aprile ... 🔗ilmessaggero.it