Ozzano revoca la cittadinanza a Mussolini

Ozzano. Il Comune ha revocato la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini nel lontano 18 maggio 1924. La decisione è stata presa nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale con 15 voti a favore e 2 contrari, nello specifico si tratta dei consiglieri di minoranza di SiAmo Ozzano Monia Vason e Gerardo Tranchitella. "La cittadinanza onoraria a Mussolini fu concessa da Ozzano dell'Emilia in un periodo e contesto storico totalmente diverso da quello attuale – ha spiegato, a margine, il sindaco Luca Lelli (nella foto) –. A chiederne la revoca è stata l'Anpi locale e come amministrazione non abbiamo esitato a rispondere all'appello". A spiegare i motivi del voto contrario la Vason e Tranchitella: "La cittadinanza onoraria decade con la morte, questo atto è inefficace.

