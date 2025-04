L’ultimo saluto a Papa Francesco

Durante il rito della chiusura della bara, un velo di seta bianca è stato delicatamente posto a coprire il volto del Papa. All'interno della bara, sono state inserite una borsa contenente le monete coniate durante il suo pontificato, oltre a medaglie d'argento e di bronzo, simbolo degli anni di servizio. A conclusione del rito, è stata letta la Rogito, un documento redatto dal maestro delle cerimonie, in cui viene raccontata la vita del Papa. Questo documento è stato poi inserito in un tubo di metallo, simbolo di memoria e di continuità.Oggi, alle ore 10.00, avrà inizio la Messa Esequiale in onore del Santo Padre.

Cosa riportano altre fonti

Papa, una lunga folla di fedeli in fila per l'ultimo saluto - Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo della risurrezione cristiana. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto - Riaperta questa mattina alle 7 la Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai fedeli di dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Già prima dell’apertura migliaia di persone si erano messe in coda. L’afflusso è durato tutta la notte, oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura (alle 2.30) per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l’apertura anticipata alle 5. 🔗unlimitednews.it

Le due operazioni segrete e l’ultimo saluto: il medico di Francesco racconta gli ultimi istanti di vita del Papa - Dalle due operazioni segrete a cui il Pontefice si è sottoposto agli ultimi istanti di vita: in un’intervista al Corriere della Sera, il dottor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe di chirurgia digestiva dell’ospedale Gemelli di Roma, ripercorre le ultime ore di Papa Francesco. Il medico rivela che il Santo Padre gli ha affidato una missione: “A gennaio Papa Francesco mi ha detto che dovevamo occuparci degli embrioni abbandonati. 🔗tpi.it

L’ultimo saluto al Papa. Il funerale al cinema. Porte aperte al Solaris - I titolari: "Abbiamo interrotto la normale programmazione come tutti. Così è nata questa iniziativa. I posti disponibili sono cento". 🔗msn.com

Il saluto dei 250mila a Francesco. "Esempio di umanità e vita" - Folla di fedeli in San Pietro. Il camerlengo, i cardinali e la chiusura della bara. All'interno le monete del pontificato e il Rogito: "Pellegrino di speranza e testimone mirabile di pace" ... 🔗msn.com

Alle 10 i funerali del Papa. Dal Piemonte in 4 mila per l'ultimo saluto a Francesco - A Roma anche le cugine astigiane del pontefice, Nella Bergoglio e Delia Gai. Maxi schermi a Portacomaro, Asti, Oropa e in altre località. Il cordoglio sui registri delle Prefetture ... 🔗rainews.it