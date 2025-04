Liceo Galizia di Nocera annunciata la preview riservata alle scuole dell’edizione 2025 della rassegna di danza Incontri

E' in programma martedì 29 aprile, alle ore 10, presso il teatro del Liceo Galizia di Nocera Inferiore, la preview, riservata alle scuole, dell'edizione 2025 della rassegna di danza "Incontri", organizzata dall'Associazione Campania danza con il sostegno della Regione Campania e del MiC.

