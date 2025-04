Migliaia di fedeli ai funerali di Papa Francesco tutte le ultime notizie

Papa Francesco all'alba di lunedì 21 aprile quando è morto per una emorragia cerebrale o un ictus. A confermarlo Sergio Alfieri, coordinatore dell'equipe medica che ha curato il Papa e che ha ricostruito gli ultimi istanti di vita di Bergoglio. Al suo arrivo. Today.it - Migliaia di fedeli ai funerali di Papa Francesco: tutte le ultime notizie Leggi su Today.it Non ha avuto dolore e non ha soffertoall'alba di lunedì 21 aprile quando è morto per una emorragia cerebrale o un ictus. A confermarlo Sergio Alfieri, coordinatore dell'equipe medica che ha curato ile che ha ricostruito gli ultimi istanti di vita di Bergoglio. Al suo arrivo.

Approfondimenti da altre fonti

Sistemi anti-droni, intercettori e migliaia di agenti: il piano sicurezza per i funerali del Papa - Sicurezza ferrea nella capitale in vista di sabato prossimo. Previste 170 delegazioni stranieri, Parioli chiusi per l'arrivo di Donald Trump 🔗ilgiornale.it

Sara Campanella, in migliaia ai funerali a Misilmeri. “L’amore non uccide” - Migliaia di persone ai funerali di Sara Campanella, la studentessa uccisa una settimana fa a Messina da un suo compagno di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Le esequie nella chiesa San Giovanni Battista a Misilmeri, in provincia di Palermo. Il corpo di Sara Campanella è arrivato in una bara bianca, seguita dai familiari e dagli amici. Al funerale sono presenti il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la rettrice dell’università di Messina e il primo cittadino della città dello Stretto, Federico Basile. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, la traslazione della salma a San Pietro: l'omaggio dei fedeli dalle 9. Roma si prepara all'addio: in 200mila ai funerali - Traslazione e ostensione. Nella liturgia cattolica la prima è il movimento della salma di un Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Mentre la seconda... 🔗leggo.it

Roma si ferma per papa Francesco: i funerali, il corteo e la città blindata; Migliaia in coda per l'addio a Papa Francesco IL LIVEBLOG del 24 aprile; Messo un velo bianco sul volto di Papa Francesco: la bara è stata chiusa; Migliaia di fedeli rendono omaggio a Papa Francesco: ai funerali anche sette detenuti in permesso speciale – FOTO. 🔗Se ne parla anche su altri siti

VIDEO| Fedeli in fila funerali di Papa Francesco: già in migliaia in piazza San Pietro - A poco più di tre ore dall'inizio della cerimonia, già diverse migliaia di fedeli arrivati per assistere ai funerali di Papa Francesco ... 🔗dire.it

Funerali Papa Francesco, le ultime notizie in tempo reale sulle esequie del Pontefice | DIRETTA LIVE - I principali leader mondiali e migliaia di fedeli a Roma per l'ultimo saluto al Santo Padre ... 🔗tpi.it

I funerali di Papa Francesco oggi nella Basilica di San Pietro: a che ora e dove vederli in diretta tv - I funerali di Papa Francesco in diretta dalle 10 dalla Basilica di San Pietro a Roma: per l'ultimo saluto a Bergoglio presenti i capi di Stato, i reali ... 🔗fanpage.it