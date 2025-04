MotoGp gara sprint a Jerez orari e dove vederla in tv

MotoGp. Sabato 26 aprile il Gran Premio di Jerez entra nel vivo con le qualifiche e la gara sprint. Quello in Spagna sarà il quinto appuntamento stagionale del Motomondiale, il primo in Europa.

