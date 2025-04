Usa è scontro totale con gli irregolari giudice pro migranti arrestata dal Fbi

Ilgiornale.it - Usa, è scontro totale con gli irregolari: giudice pro-migranti arrestata dall'Fbi Leggi su Ilgiornale.it Il Bureau accusa: "Hanna Dugan ha depistato gli agenti federali". Trump aveva promesso di perseguire i funzionari contrari alla stretta

