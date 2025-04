Papa Francesco oggi i funerali La diretta

Papa Francesco. oggi 26 aprile sono in programma i funerali del Pontefice, morto lunedì a 88 anni. A San Pietro, alle 10 inizia la cerimonia officiata dal Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Successivamente, il feretro verrà trasferito nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Pontefice sarà sepolto.

