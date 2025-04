Roma capitale del mondo È il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco – La diretta

Roma blindata, alla presenza dei principali capi di Stato del mondo – ci sarà anche Zelensky, come da ultima conferna – oggi sabato 26 aprile 2025 si tengono le esequie di Papa Francesco, spirato nel giorno del lunedì dell’Angelo. Il corteo funebre, che prenderà il via attorno alle 11:30 da Piazza San Pietro, si snoderà lungo le vie principali della città eterna, muovendosi a passo duomo per poi concludersi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione, in forma strettamente privata.Per motivi di sicurezza e rispetto della sacralità dell’evento, non sarà possibile seguire da vicino il corteo. I fedeli e i curiosi potranno assistere solo da dietro le transenne, posizionate lungo il percorso. Percorso che sarà sorvegliatissimo, dall’alto e da terra, da uno spiegamento straordinario di forze dell’ordine e reparti speciali di polizia, carabinieri ed esercito. Thesocialpost.it - Roma capitale del mondo. È il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco – La diretta Leggi su Thesocialpost.it In unablindata, alla presenza dei principali capi di Stato del– ci sarà anche Zelensky, come da ultima conferna – oggi sabato 26 aprile 2025 si tengono le esequie di, spirato neldel lunedì dell’Angelo. Il corteo funebre, che prenderà il via attorno alle 11:30 da Piazza San Pietro, si snoderà lungo le vie principali della città eterna, muovendosi a passo duomo per poi concludersi alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione, in forma strettamente privata.Per motivi di sicurezza e rispetto della sacralità dell’evento, non sarà possibile seguire da vicino il corteo. I fedeli e i curiosi potranno assistere solo da dietro le transenne, posizionate lungo il percorso. Percorso che sarà sorvegliatissimo, dall’alto e da terra, da uno spiegamento straordinario di forze dell’ordine e reparti speciali di polizia, carabinieri ed esercito.

Cosa riportano altre fonti

Il mondo in Vaticano per i funerali del Papa, Roma torna capitale diplomatica - I funerali di Papa Francesco rappresentano un evento di rilevanza mondiale che non mancherà di produrre riflessi diplomatici per le occasioni di confronto che a margine dell’evento si potranno produrre. Un simbolico modo per dare addio al Papa della diplomazia e dell’incontro, che nei suoi dodici anni di pontificato ha lavorato per mettere a confronto popoli, leader e parti in conflitto. Il mondo a Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco Dodici sovrani regnanti, guidati dal Re di Spagna Filippo VI, 64 capi di Stato, da Donald Trump al brasiliano Lula, 23 capi di governo, i vertici di ... 🔗it.insideover.com

La Sapienza di Roma prima al mondo negli studi classici per 5° anno di fila, l'ateneo della capitale tra le prime 50 universita? in 4 materie - L'Università della capitale si conferma eccellenza italiana, la rettrice: "riconoscimento che consolida a livello globale la concezione dell’Italia come patria della cultura classica" L'Università La Sapienza di Roma è prima al mondo negli studi classici. A confermare per il quinto anno di fi 🔗ilgiornaleditalia.it

WTTC 2025 a Roma, più grande evento al mondo sul Turismo arriva nella Capitale a settembre - Dopo il grande successo del Global Summit tenutosi lo scorso an-no a Perth, in Australia Occidentale, il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha scelto Roma per ospitare nel 2025 l'evento più prestigioso al mondo nel settore del Turismo, segnando un ritorno in Europa dopo sei anni. In collaborazione con il Ministero del Turismo, l'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), e con la partecipazione del Comune di Roma e della Regione Lazio, la Città Eterna ospiterà la 25ª edizione del Global Summit del WTTC presso l'Auditorium Parco della Musica, dal 28 al 30 settembre 2025. 🔗liberoquotidiano.it

