Doom The Dark Ages presenta l’arma più folle di sempre e un regno ispirato a Lovecraft

Nel nuovo trailer pubblicato da id Software, il game director Hugo Martin ha svelato il Cosmic Realm, una nuova dimensione ispirata ai miti di Lovecraft, dove l'orrore cosmico si fonde con le fiamme dell'Inferno. Qui il Doom Slayer affronterà creature mai viste prima, come il Cosmic Baron, un mostro dotato di braccia-lama e poteri psionici, e una nuova forma del Cacodemon, capace di immobilizzare i giocatori con la sola forza della mente.Pre-ordina Doom: The Dark Age su AmazonPer bilanciare questa nuova minaccia, il protagonista potrà contare sul Reaver Chainshot, definita dallo stesso Martin come "una mazza balistica di ferro e morte". Caricata con una Chaos Sphere, quest'arma è in grado di lanciare attacchi corpo a corpo a distanza con una brutalità mai vista prima nella saga.

