La lezione del 25 aprile Coltiviamo la memoria nelle piazze e nelle scuole

Ilrestodelcarlino.it - La lezione del 25 aprile: "Coltiviamo la memoria nelle piazze e nelle scuole" Leggi su Ilrestodelcarlino.it I capelli bianchi, dietro le sue spalle la corona d’alloro, poggia le mani sul leggio coperto con la bandiera tricolore. Si comuove e lo dice Fatma Carrara, vicepresidente dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig). Ricorda il marito Giorgio Pancaldi, poi – la voce si spezza – dice: "Mai una donna ha ricevuto l’incarico di parlare a nome delle associazioni, io sono la prima". La bandiera a mezz’asta proprio davanti a lei, in piazza, in segno di lutto per la morte di Francesco. "Il mio ricordo va al Papa, le sue parole aleggiano nell’aria come un sorriso. Buon viaggio e grazie, Francesco". Una pausa, poi ancora. "La libertà è pace ma la pace non c’è. Abbiamo una costituzione, è la più bella del mondo". Anniversario della Liberazione, 80° anniversario, una città che si ritrova.

