Parco della Salute primo passo per l’avvio dei lavori

della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino al raggruppamento di imprese Consorzio SIS e ABP Nocivelli è stato firmato in Regione dal commissario Marco Corsini e da Claudio Dogliani, legale rappresentante della società di progetto che si è aggiudicata la gara. Presenti alla cerimonia il . Parco della Salute, primo passo per l’avvio dei lavori L'Identità. Lidentita.it - Parco della Salute, primo passo per l’avvio dei lavori Leggi su Lidentita.it Il contratto di affidamentoconcessione per la progettazione, costruzione e gestione delRicerca e dell’Innovazione di Torino al raggruppamento di imprese Consorzio SIS e ABP Nocivelli è stato firmato in Regione dal commissario Marco Corsini e da Claudio Dogliani, legale rappresentantesocietà di progetto che si è aggiudicata la gara. Presenti alla cerimonia il .perdeiL'Identità.

Se ne parla anche su altri siti

Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia - (Adnkronos) – Un italiano su 4 è miope (15 milioni di persone) ed entro il 2050 lo sarà il 50% della popolazione. Le condizioni economiche incidono fortemente sulla cura della vista, con il 45,8% dei miopi che rinuncia alla sostituzione degli occhiali e il 37,4% alle visite oculistiche. Sono i risultati principali dello studio pubblicato […] L'articolo Salute: per la Giornata mondiale, primo ‘Osservatorio vista’ dedicato alla miopia proviene da Webmagazine24. 🔗.com

"Un alleato prezioso per la salute dell'intestino": nasce a Forlì il primo pane a filiera biosimbiotica - Nasce a Forlì il primo pane di filiera biosimbiotica, realizzato con grano proveniente da agricoltura biosimbiotica e lievitato esclusivamente con pasta madre al 100%. Il nuovo progetto innovativo, che porta la firma del Panificio di Camillo nasce dalla collaborazione con Romagna Distretto... 🔗forlitoday.it

"Camminando insieme": le camminate di gruppo al Parco degli Olivetani per promuovere la salute e il benessere della persona - Promuovere il benessere fisico e la salute cognitiva, favorire la socializzazione e sensibilizzare sui problemi legati all’Alzheimer. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa “Camminando insieme”, un ciclo di dodici camminate di gruppo organizzate dall’associazione Alzheimer Rimini, in... 🔗riminitoday.it

Parco della Salute di Torino: incontro strategico tra Thomas Schael e Stefano Geuna; Parco Spina, la prima parte dei lavori inaugurata alla presenza di bambine e bambini della Pascucci; Nuovi ospedali e manutenzione, la Regione chiede aiuto al Poli e firma il contratto per il Parco della Salute. Cirio: “Ora dimezziamo i tempi per l’urbanistica”; Alzano Lombardo, con il nuovo ospedale l’obiettivo di un Parco della salute. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Firmato l'affidamento per il nuovo Parco della Salute: lavori al via nel 2026 - Consegna prevista nel 2031: resterà fuori il Regina Margherita, valutazione sul Sant'Anna. Attivati tavoli sul futuro urbanistico dell'area e sull'erogazione dei servizi. Intanto proseguono le bonific ... 🔗rainews.it

Parco della Salute al via, chiavi in mano tra sei anni ma resta l’incognita del Sant’Anna - Quattro anni e mezzo di lavori e un altro anno e mezzo per i collaudi: il nuovo polo ospedaliero sarà pronto alla fine dell’estate del 2031. 🔗torino.repubblica.it

"Il Parco della Salute è finanziato e pronto a partire", il contratto è stato firmato a Torino - Lo hanno siglato il commissario Marco Corsini e Claudio Dogliani, legale rappresentante della società di progetto che si è aggiudicata la gara ... 🔗torinotoday.it