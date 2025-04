Castelfranco approvato il progetto esecutivo della rotatoria del Barbesin

Castelfranco Veneto ha approvato, giovedì 24 aprile, il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’incrocio semaforizzato tra la Strada Regionale 53 “Postumia”, via Montebelluna di Salvarosa e via del Commercio. L’intervento prevede la realizzazione di una rotatoria e. Trevisotoday.it - Castelfranco, approvato il progetto esecutivo della rotatoria del "Barbesin" Leggi su Trevisotoday.it La Giunta comunale diVeneto ha, giovedì 24 aprile, ilper la riqualificazione dell’incrocio semaforizzato tra la Strada Regionale 53 “Postumia”, via Montebelluna di Salvarosa e via del Commercio. L’intervento prevede la realizzazione di unae.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accesso alle spiagge dei villaggi della zona sud: approvato il progetto di riqualificazione per Mili, Galati, Briga e Giampilieri - Prosegue con decisione l’attività esecutiva della Giunta Basile nell’ambito dell’approvazione dei DIP – Documenti di Indirizzo alla Progettazione. Dopo le recenti approvazioni dei programmi riguardanti il restauro e la valorizzazione dei luoghi simbolici del Cimitero Monumentale, tra cui la... 🔗messinatoday.it

Dove il tempo si è fermato: approvato il progetto, così gli orti di San Tomaso tornano a vivere - Bergamo. Durante i primi sopralluoghi la sensazione degli addetti ai lavori è stata di ritrovarsi in un tempo sospeso, un luogo in cui il trascorrere inesorabile dei secoli pare essersi fermato. Camminando negli orti storici di San Tomaso, aprendo una strada tra rovi e sterpaglie, gli unici rumori che si sentono sono il rintocco delle campane della chiesa di Sant’Alessandro della Croce e il cinguettio di picchi, gheppi e cinciallegre. 🔗bergamonews.it

Spiaggia per disabili con il “Seatrac Mover”: approvato il progetto di Terracina - Finalmente anche Terracina avrà una spiaggia completamente attrezzata per i disabili che prevede anche il “Seatrac Mover”, ovvero il dispositivo che consente l’accesso autonomo in acqua. Il progetto “Il mare che unisce”, presentato dal Comune di Terracina nell'ambito dello sviluppo dei settori... 🔗latinatoday.it

Castelfranco, approvato il progetto esecutivo della rotatoria del Barbesin; Rotatoria del Barbesin, approvato il progetto per l'incrocio sulla Postumia. I lavori partiranno in estate; Castelfranco Veneto: approvato il progetto per la trasformazione dell'incrocio sulla Strada Regionale 53 in rotatoria con innovazioni sostenibili; Stazione degli autobus, c’è l’ok al progetto esecutivo: «Lavori previsti per marzo». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rotatoria del Barbesin, approvato il progetto per l'incrocio sulla Postumia. I lavori partiranno in estate - CASTELFRANCO VENETO - Via libera al progetto esecutivo per la nuova rotatoria all’incrocio tra la Postumia, via Montebelluna di Salvarosa e via ... 🔗msn.com