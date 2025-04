Il carro funebre del Papa sarà una papamobile

Papa compirà il suo ultimo 'viaggio' terreno a bordo di una Papamobile. Per il corteo funebre da San Pietro a Santa Maria Maggiore, dopo i funerali, è stato riadattato il pianale di una Papamobile che il Papa aveva utilizzato in un viaggio in Oriente. E' stata la soluzione per avere un mezzo aperto e consentire a tutti di vedere il passaggio della bara del Papa per le vie di Roma alla fine delle esequie. Quotidiano.net - Il carro funebre del Papa sarà una papamobile Leggi su Quotidiano.net Ilcompirà il suo ultimo 'viaggio' terreno a bordo di unamobile. Per il corteoda San Pietro a Santa Maria Maggiore, dopo i funerali, è stato riadattato il pianale di unamobile che ilaveva utilizzato in un viaggio in Oriente. E' stata la soluzione per avere un mezzo aperto e consentire a tutti di vedere il passaggio della bara delper le vie di Roma alla fine delle esequie.

