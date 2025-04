Inter Roma esame verità e Inzaghi ha parlato alla squadra toccato un tasto – CdS

Inter-Roma, partita che vale tantissimo per tanti motivi. E nella giornata di ieri, Simone Inzaghi ha radunato la sua per tenere un discorso.esame verità – L’Inter è attesa contro la Roma ad un test di importanza capitale: dopo due sconfitte consecutive, che a questo punto della stagione pesano come un macigno, i nerazzurri sono chiamati obbligatoriamente alla vittoria. Inter-Roma è un esame verità per capire se la Beneamata può ancora puntare allo scudetto e quindi anche alla Champions League o se la doppia sconfitta tra Bologna e Milan ha steso tutti i sogni di gloria. Ecco perché, prima dell’allenamento di ieri, Inzaghi ha parlato alla sua squadra. Simone, scrive il Corriere dello Sport, ha toccato un tasto tra tutti: quello dell’orgoglio.Inzaghi all’Inter prima di Roma e Barcellona: ‘Orgoglio’ORGOGLIO – I toni sono stati alti, ma non perché ci fosse rabbia da parte di Inzaghi. Inter-news.it - Inter-Roma esame verità e Inzaghi ha parlato alla squadra: toccato un tasto – CdS Leggi su Inter-news.it Vigilia di, partita che vale tantissimo per tanti motivi. E nella giornata di ieri, Simoneha radunato la sua per tenere un discorso.– L’è attesa contro laad un test di importanza capitale: dopo due sconfitte consecutive, che a questo punto della stagione pesano come un macigno, i nerazzurri sono chiamati obbligatoriamentevittoria.è unper capire se la Beneamata può ancora puntare allo scudetto e quindi ancheChampions League o se la doppia sconfitta tra Bologna e Milan ha steso tutti i sogni di gloria. Ecco perché, prima dell’allenamento di ieri,hasua. Simone, scrive il Corriere dello Sport, hauntra tutti: quello dell’orgoglio.all’prima die Barcellona: ‘Orgoglio’ORGOGLIO – I toni sono stati alti, ma non perché ci fosse rabbia da parte di

Ne parlano su altre fonti

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO). LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-1 6? GOOOOOOOOLLLLL! 12.30 INIZIA LA PARTITA! 12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo 12. 🔗inter-news.it

Milan all’esame Champions. Fonseca-Leao, col Bruges l’ora della verità; Juve, Giuntoli cambia il mercato: “Stiamo lavorando”; Frattesi, esame di maturità all’Inter dopo l’infortunio di Barella; Il tempo della verità: Hamilton e la Ferrari all’esame del Bahrein. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media