Zelensky conferma la presenza a Roma Trump Vedrò Meloni

Zelensky ci sarà. Dopo ore di incertezza legate all’escalation militare in Ucraina, il presidente ha deciso di raggiungere Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. Una scelta che rafforza il peso politico di una giornata già segnata dalla presenza di oltre 130 delegazioni internazionali, tra cui quella di Donald Trump.Leggi anche Roma capitale del mondo. È il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco – La direttaUn incontro possibile all’alba di una giornata crucialeL’arrivo di Zelensky nella Capitale apre la possibilità di un incontro con Trump, primo viaggio all’estero del presidente americano dopo la rielezione. Tra le 8 e le 9 di questa mattina, prima dell’inizio della cerimonia in piazza San Pietro, è previsto un possibile colloquio rapido tra i due leader. Thesocialpost.it - Zelensky conferma la presenza a Roma. Trump: “Vedrò Meloni” Leggi su Thesocialpost.it Volodymyrci sarà. Dopo ore di incertezza legate all’escalation militare in Ucraina, il presidente ha deciso di raggiungereper partecipare ai funerali di Papa Francesco. Una scelta che rafforza il peso politico di una giornata già segnata dalladi oltre 130 delegazioni internazionali, tra cui quella di Donald.Leggi anchecapitale del mondo. È il giorno dell’ultimo saluto a Papa Francesco – La direttaUn incontro possibile all’alba di una giornata crucialeL’arrivo dinella Capitale apre la possibilità di un incontro con, primo viaggio all’estero del presidente americano dopo la rielezione. Tra le 8 e le 9 di questa mattina, prima dell’inizio della cerimonia in piazza San Pietro, è previsto un possibile colloquio rapido tra i due leader.

