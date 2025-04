Il partigiano Enzo Il 25 aprile del ‘45 avevo 15 anni ricordo gli americani a Sestri Levante la paura e la fame Video

Ilsecoloxix.it - Il partigiano Enzo: “Il 25 aprile del ‘45 avevo 15 anni, ricordo gli americani a Sestri Levante, la paura e la fame” | Video Leggi su Ilsecoloxix.it Le parole di Ezio Vallerio, oggi 94enne, che avuto la possibilità di incontrare il Presidente della Repubblica per augurargli “di campare un giorno più di lui perché senza di lui mi sentirei perso”

Il partigiano Enzo: “Il 25 aprile del ‘45 avevo 15 anni, ricordo gli americani a Sestri Levante, la paura e la fame” - Genova – Quel 25 aprile tutta piazza Sant'Antonio, la piazza centrale di Sestri Levante, era in attesa degli americani che si trovavano sul Bracco assieme a Volodia, all’anagrafe Alberto Perego, il co ... 🔗ilsecoloxix.it

Ezio, partigiano a 15 anni: "Ho sofferto la fame, il freddo e la paura" - Il racconto del partigiano Ezio Vallerio, nome di battaglia Enzo, che oggi ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... 🔗primocanale.it

