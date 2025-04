Almanacco del 26 04 2025

Almanacco del giorno sabato 26 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Marcellino papà sono nati oggi Giorgia Michele Ferrero Nino Benvenuti Vincenzo Montefusco Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno a Chiara ha Giorgio Doriana e Debora salutiamo auguriamo una buona giornata anche ad Angela Michela e Alessandra il viaggio nel tempo oggi ci porta in quel 26 aprile del 1986 il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl un test di sicurezza compromesso dalla Ceca ambizione da lasciateli Oman ha scatenato l'inferno amore dell'ex Unione Sovietica vite cancellate in un istante dal tremenda esplosione a cena aggiungeranno altre innumerevoli avvelenate lentamente dalle radiazioni Noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto Almanacco del giorno https://storage. Romadailynews.it - Almanacco del 26-04-2025 Leggi su Romadailynews.it del giorno sabato 26 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Marcellino papà sono nati oggi Giorgia Michele Ferrero Nino Benvenuti Vincenzo Montefusco Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno a Chiara ha Giorgio Doriana e Debora salutiamo auguriamo una buona giornata anche ad Angela Michela e Alessandra il viaggio nel tempo oggi ci porta in quel 26 aprile del 1986 il disastro alla centrale nucleare di Chernobyl un test di sicurezza compromesso dalla Ceca ambizione da lasciateli Oman ha scatenato l'inferno amore dell'ex Unione Sovietica vite cancellate in un istante dal tremenda esplosione a cena aggiungeranno altre innumerevoli avvelenate lentamente dalle radiazioni Noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascoltodel giorno https://storage.

Approfondimenti da altre fonti

Almanacco del 17-04-2025 - al sacco del giorno sabato 12 aprile Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zeno di Verona vescovo protettore dei Pescatori sono nati oggi Andy Garcia Luca Argentero Marcello Lippi e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi gli auguri sono tutti per te Fano e Ilaria salutiamo anche Sara Carmen Elisa e Nunzia il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 aprile del 1961 ricordiamo il primo uomo nello spazio mentre stessa data ma del 1633 il processo a Galileo per eresia e noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e molto di ascolto o estate in ... 🔗romadailynews.it

26 Febbraio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 26 febbraio è il 57º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 308 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Luna calante Santo del giorno: San Alessandro di Alessandria Proverbio del giorno: A febbraio, sole in piazza e neve in terrazza. L'Intelligenza artificiale esplora... 🔗veronasera.it

26 Marzo | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 26 marzo è l’85º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Luna piena Santo del giorno: San Braulio di Saragozza Proverbio del giorno: "Marzo ventoso e aprile piovoso fanno maggio grazioso." Oroscopo 26 marzo 2025 L'Intelligenza... 🔗veronasera.it

Almanacco | Sabato 26 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 26 Aprile | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco 26 aprile tra storia, compleanni celebri e saggezza popolare; ALMANACCO DI RUVESI.IT SABATO 26 APRILE 2025. 39 ANNI FA IL DISASTRO DELLA CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL. 🔗Ne parlano su altre fonti

Almanacco di oggi, 26 aprile: il massacro di Guernica - Nel 1937 i bombardieri tedeschi della legione Condor e gli italiani dell’Aviazione Legionaria distrussero la città basca ... 🔗repubblica.it

Almanacco Topolino #22 (aprile-maggio-giugno 2025) - Bentornati su Lo Spazio Disney! Rieccomi a parlare di Almanacco Topolino, la testata antologica da edicola a mio avviso più interessante dell’attuale panorama disneyano. Se è pur vero che, da quanto ... 🔗lospaziobianco.it

Almanacco del 26 marzo - Etimologia: Emanuele, nome biblico, deriva dall’invocazione con la quale il profeta Isaia invocò il Messia atteso dal “popolo eletto”: “Imma-nu-El”, “Dio è con noi”. Nel Vangelo secondo Matteo, anche ... 🔗scrivolibero.it