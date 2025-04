Caos Atalanta Lecce nuovo rinvio

Atalanta-Lecce può essere rinviata nuovamente, dopo essere stata spostata a domenica sera: che cosa sta succedendoQuest’oggi, atipico sabato senza partite di campionato, nel palinsesto della 34esima giornata di Serie A stravolto, come quello della precedente, per via della morte di Papa Francesco. Oggi, a Roma, i solenni funerali del Pontefice scomparso, che bloccano tutte le manifestazioni sportive in Italia, rimandando tutto a domani. E’ un turno di campionato che nasce in maniera piuttosto tormentata, dato che già ieri non si è giocato quello che avrebbe dovuto essere il primo match in calendario, Atalanta-Lecce in programma a Bergamo.La partita del venerdì sera è stata rinviata, come sappiamo, su richiesta del Lecce, sconvolto per il lutto per la morte di Graziano Fiorita, storica figura del club come massofisioterapista e osteopata da oltre 25 anni. Rompipallone.it - Caos Atalanta-Lecce: nuovo rinvio Leggi su Rompipallone.it può essere rinviata nuovamente, dopo essere stata spostata a domenica sera: che cosa sta succedendoQuest’oggi, atipico sabato senza partite di campionato, nel palinsesto della 34esima giornata di Serie A stravolto, come quello della precedente, per via della morte di Papa Francesco. Oggi, a Roma, i solenni funerali del Pontefice scomparso, che bloccano tutte le manifestazioni sportive in Italia, rimandando tutto a domani. E’ un turno di campionato che nasce in maniera piuttosto tormentata, dato che già ieri non si è giocato quello che avrebbe dovuto essere il primo match in calendario,in programma a Bergamo.La partita del venerdì sera è stata rinviata, come sappiamo, su richiesta del, sconvolto per il lutto per la morte di Graziano Fiorita, storica figura del club come massofisioterapista e osteopata da oltre 25 anni.

Altre fonti ne stanno dando notizia

