Inter un altro giallorosso dopo Zalewski hanno lo stesso agente

dopo Zalewski, l’Inter potrebbe affondare il colpo per un altro calciatore della RomaInter, un altro giallorosso dopo Zalewski: hanno lo stesso agente (Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comIn tema di mercato c’è sempre quell’equilibrio sottile, fatto di occasioni prese ed altre perse in extremis, là dove spesso le strade si incrociano nei modi più curiosi. È il caso dell’Inter, che da gennaio a oggi ha mostrato di sapere benissimo come muoversi tra i fili invisibili delle opportunità.Tra le mosse meno fragorose, ma forse più intelligenti, c’è stata quella di Nicola Zalewski. Arrivato senza squilli di tromba, a suon di prestazioni ordinate, di corsa e duttilità, si è guadagnato uno spazio vero nell’Inter di Simone Inzaghi. A destra, a sinistra, dove serviva: un tappabuchi di lusso, come pochi se ne trovano in giro. Serieanews.com - Inter, un altro giallorosso dopo Zalewski: hanno lo stesso agente Leggi su Serieanews.com Una scommessa vinta, un’altra da vincere presto., l’potrebbe affondare il colpo per uncalciatore della Roma, unlo(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comIn tema di mercato c’è sempre quell’equilibrio sottile, fatto di occasioni prese ed altre perse in extremis, là dove spesso le strade si incrociano nei modi più curiosi. È il caso dell’, che da gennaio a oggi ha mostrato di sapere benissimo come muoversi tra i fili invisibili delle opportunità.Tra le mosse meno fragorose, ma forse più intelligenti, c’è stata quella di Nicola. Arrivato senza squilli di tromba, a suon di prestazioni ordinate, di corsa e duttilità, si è guadagnato uno spazio vero nell’di Simone Inzaghi. A destra, a sinistra, dove serviva: un tappabuchi di lusso, come pochi se ne trovano in giro.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inter: altro infortunio, arriva il sostituto a zero - L’Inter deve fare i conti con un nuovo infortunio in un momento cruciale della stagione: la società si adopera per il sostituto a parametro zero C’è chi corre e chi si ferma, sul campo e anche in infermeria. L’Inter ha battuto l’Udinese e ha trovato un risultato pesante nella corsa scudetto, che sta diventando sempre di più un capitolo a due tra i nerazzurri e il Napoli – l’Atalanta ormai è tagliata fuori dopo la seconda sconfitta consecutiva. 🔗rompipallone.it

Inter-Fiorentina, per Palladino altro modulo: bagarre e 2 cambi – TS - Ancora Inter e Fiorentina una contro l’altra, ma stavolta a San Siro e non al Franchi. Raffaele Palladino pensa alla formazione da schierare e potrebbe anche cambiare modulo. Rispetto a giovedì avrà molti più uomini. LA SFIDA – A distanza di 96 ore, Inter e Fiorentina sono pronte a rigiocare ma stavolta lo faranno a San Siro e non al Franchi. I nerazzurri non solo vorranno vendicare il 3-0 subito nel recupero di giovedì, ma allo stesso tempo vanno a caccia della vittoria per accorciare la distanza dal Napoli capolista (al momento è a più quattro). 🔗inter-news.it

Pellegrini resta alla Roma? Dal Napoli all'Inter, cosa cambia per il capitano giallorosso dopo la prodezza nel derby; Roma-Napoli 1-1, rivivi la diretta: Spinazzola illude Conte, Angeliño lo gela al 92'; Inter: ufficiale Zalewski in prestito dalla Roma. A disposizione per il derby; Lecce-Inter 0-4. Non basta il coraggio ai Giallorossi: Inzaghi passeggia al Via del Mare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Mancini su Inter-Roma, il doppio ex: «Gara aperta. I nerazzurri sono stanchi, i giallorossi possono arrivare in Champions. Dopo Ranieri? Mi piace Ancelotti» - Manca poco al big match di San Siro tra Inter e Roma, spartiacque decisivo nella corsa scudetto tra Inzaghi e Conte ma anche nella corsa al quarto posto ... 🔗msn.com

Inter-Roma, Inzaghi sfida Ranieri: nei numeri si gioca in "13 contro 13" - E sono 17. Cosa? I risultati utili consecutivi inanellati dalla Roma di Ranieri, arbitra della corsa scudetto. Già, perchè domenica 27 aprile, alle 15, i giallorossi sono attesi da una sfida infuocata ... 🔗corrieredellosport.it

Cambiasso: “L’Inter si è svegliata dopo il gol del Bayern. Se andiamo a controllare…” - Al termine di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di Champions, Esteban Cambiasso ha commentato la gara dagli studi di Sky Sport ... 🔗fcinter1908.it