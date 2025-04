Vlahovic stroncato anche da Paganini Può andare in Nazionale a lamentarsi ma numeri alla mano non segna mai…

Vlahovic stroncato anche da Paganini: tutte le dichiarazioni del giornalista sull'attaccante della Juve che sta vivendo un momento difficileIl giornalista Paolo Paganini ha commentato su X il momento dell'attaccante della Juve Dusan Vlahovic in difficoltà anche con il nuovo tecnico bianconero Tudor dopo Thiago Motta e Allegri.Vlahovic – «In Parma-Juventus è riaffiorato il problema vero di questa Juventus indipendentemente dall'allenatore e cioè: non segni. Vlahovic può andare in Nazionale a lamentarsi ma numeri alla mano non segna mai da Allegri a Tudor passando per T.Motta».

